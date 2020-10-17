مايا مرسي تشارك باجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الخارجية ، بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.





وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيدة بالمنهج العلمى الذى تتبعه ويحدد نقاط القوة والفرص كذلك التحديات المعنية بقضايا حقوقية عديدة بالاضافة الى النتائج المستهدف تحقيقها.





وثمنت النهج التشاورى الذى تتبعه اللجنة العليا فى عملية الإعداد، لافتة الى ان دور المجلس يتمثل فى ابداء الرأى فيما يتعلق بمحور حقوق المرأة والتأكيد على ما تنص عليه المادة ١١ من الدستور المصرى، والحقوق التى كفلها لها الدستور دون اي تمييز سواء كانت حقوق اجتماعية او اقتصادية او سياسية وصولًا لمواقع اتخاذ القرار ، بالاضافة الى حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.



