AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو شقة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:26 م
أبو شقة يؤدي اليمين
أبو شقة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ
Advertisements
معتز الخصوصى
أدى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليمين الدستورية، عضوًا بمجلس الشيوخ الجديد.

وشهدت الجلسة الأولى من مجلس الشيوخ تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ثم تم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشملت قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، ثم تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وأدى الـ300 عضو اليمين الدستورية.

من المقرر أن تتم عملية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، وبعد ذلك تبدأ إجراءات عملية الانتخاب بأن يتلو رئيس الجلسة نص المادة 117 التى تنص على أنه ينتخب مجلس الشيوخ رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى.

وظهر مجلس الشيوخ في أبهى صورة بعد التجديدات التي استغرقت أكثر من شهرين تمّ خلالها تجديد القاعة الرئيسية للمجلس والممرات، إضافة إلى تجديد البهو الخاص بالمجلس وفرشه بأفخم وأجدد قطع الأثاث والسجاد وتمّ بسط فرش جديد، سواء بالطرقات المؤدية للقاعات مع تجديد البوابة الرئيسية لـ"الشيوخ" على شارع قصر العيني، وتغيير اللافتة إلى اسم مجلس الشيوخ بدلًا من مسمى مجلس النواب، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الغرفة الثانية من التشريع بعد غياب لمدة 6 سنوات منذ إلغاء مجلس الشوري قبل أن يعود للحياة السياسية بمسماه الجديد الشيوخ.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات مكثفة لاستقبال الشيوخ .. جلسة 18 أكتوبر تشهد انتخاب هيئة المكتب وإعداد اللائحة الداخلية

توافد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تمهيدا لحضور الجلسة الافتتاحية .. صور

شاهد .. بدء أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد

بث مباشر.. شاهد أولى جلسات مجلس الشيوخ تحت القبة

لحظة أداء الفنانة سميرة عبد العزيز اليمين بمجلس الشيوخ.. شاهد

هدى عبد الناصر تؤدي اليمين أمام مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

من فرح صديقتها.. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل برجر اللحم مع الشيف توتا مراد.. فيديو

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

الصين تطرح السيارة هافال تشوليان 2021 الكروس أوفر.. صور

في حتة تانية خالص.. شوبير يعلق على أداء الشناوى فى مبارة الوداد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الصين تطرح السيارة هافال تشوليان 2021 الكروس أوفر.. صور