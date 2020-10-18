أبو شقة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ.. فيديو

أدى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليمين الدستورية، عضوًا بمجلس الشيوخ الجديد.





وشهدت الجلسة الأولى من مجلس الشيوخ تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ثم تم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشملت قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، ثم تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وأدى الـ300 عضو اليمين الدستورية.





من المقرر أن تتم عملية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، وبعد ذلك تبدأ إجراءات عملية الانتخاب بأن يتلو رئيس الجلسة نص المادة 117 التى تنص على أنه ينتخب مجلس الشيوخ رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى.





وظهر مجلس الشيوخ في أبهى صورة بعد التجديدات التي استغرقت أكثر من شهرين تمّ خلالها تجديد القاعة الرئيسية للمجلس والممرات، إضافة إلى تجديد البهو الخاص بالمجلس وفرشه بأفخم وأجدد قطع الأثاث والسجاد وتمّ بسط فرش جديد، سواء بالطرقات المؤدية للقاعات مع تجديد البوابة الرئيسية لـ"الشيوخ" على شارع قصر العيني، وتغيير اللافتة إلى اسم مجلس الشيوخ بدلًا من مسمى مجلس النواب، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الغرفة الثانية من التشريع بعد غياب لمدة 6 سنوات منذ إلغاء مجلس الشوري قبل أن يعود للحياة السياسية بمسماه الجديد الشيوخ.