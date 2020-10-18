رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعات وحدة تصميم البرمجيات والذكاء الاصطناعي وإدارة مشروعات تطوير التعليم

ترأس الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، اجتماعات وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ، ووحدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية ، ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ، والمستشار المالي والقانوني ، وأعضاء مجالس الإدارات ، وأمين عام الجامعة .

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ناقش رئيس الجامعة ، خلال اجتماع تصميم وتطوير البرمجيات ، بحضور الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي ، آليات طباعة كارنيهات الهوية الرقمية للطلاب للتعرف على هويتهم من خلال الباركود ، ودليل استخدام برنامج التحصيل الإلكتروني بالمستشفى الجامعي ، وميكنة كافة العمليات بكلية طب الاسنان والتي تشمل سجلات المترددين ، وتحصيل الخدمات المدفوعة ، والعيادات التخصصية ، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن لكافة " سيرفرات " الجامعة وكيفية تطويرها .





واستعرض رئيس الجامعة ، خلال اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم ، بحضور الدكتور هاني النشار مدير الوحدة ، انجازات الوحدة في الفترة الأخيرة ، وناقش كيفية الاستعانة بالطلاب المتفوقين بكلية الحاسبات للعمل بالوحدة ، وتخصيص مقر للاختبارات بمجمع 320 فدان ، واعداد عدد من الدروات التدريبية حول التحول الرقمي .





فيما ناقش رئيس الجامعة ، خلال اجتماع وحدة الذكاء الاصطناعي ، بحضور الدكتور وليد محمود مدير الوحدة ، إقامة المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة في رحاب الجامعة ، وابرام بروتوكول تعاون مع الجمعية الوطنية للتنمية العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة ، واستعرض مستجدات الدورات المقدمة من الوحدة وتقديم منح تدريبية للطلاب المتميزين الحاصلين على شهادات دولية .



