مع بدء الدراسة.. احصل على تمويل كامل للمصروفات الدراسية بهذه الطريقة

مع دخول العام الدراسي الجديد سواء للمدارس أو الجامعات، يحتاج الكثير من الأهالي للحصول على قروض لسداد مصروفات التعليم، وحول هذا الأمر يقدم بنك التعمير والاسكان قرض شخصي لسداد المصروفات الدراسية مع التأمين علي الحياة لصالح اولادك حيث يمنح التمويل لسداد المصروفات الدراسية (للمدارس والجامعات والاكاديميات).





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تمويل يصل إلى 100% من قيمة المصاريف الدراسية

سعر عائد تنافسي

تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض

مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر و حتى 12 شهراَ





- المستندات المطلوبة

للموظفين:

صورة بطاقه الرقم القومي السارية

إيصال مرافق او خدمات حديث لم يمر علية 3 اشهر

بيان بمفردات المرتب معتمده من جهة العمل او كشف حساب أخر 6 اشهر





أصحاب الاعمال وأصحاب المهن الحرة:

صورة بطاقه الرقم القومي السارية

إيصال مرافق او خدمات حديث لم يمر علية 3 اشهر

كشف حساب اخر 6 اشهر او شهاده من محاسب قانون





ويذكر أن البنك يشارك للعام الثاني علي التوالي في رعاية " معرض تراثنا " للحرف اليدوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لإيمانه بما تمثله هذه المشروعات والفنون التراثية النادرة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقيمة ثقافية وفنية نادرة كجزء من التراث والحضارة المصرية التي يجب تناقل خبراتها بين الاجيال للحفاظ عليها من الاندثار الي جانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص عمل عديدة لقطاع كبير من الشعب واتاحة فرص تسويقية متميزة لتسويق منتجاتهم.





وياتى ذلك تماشيا مع خطط الدولة للارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والترويج لريادة الاعمال واتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر الي جانب مساندة الفنون والصناعات الحرفية النادرة.





واستمرارا لدور بنك التعمير والإسكان الداعم في مجال تشجيع وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة في مجال احياء الحرف التراثية.





ويتبني بنك التعمير والاسكان العديد من المبادرات التمويلية والخدمات المصرفية لدعم الصناعة الوطنية ودفع الخطوات التنفيذية لمساندة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من دور حيوي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.