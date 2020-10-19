أصحى من النوم أجد نفسي ترند.. رانيا يوسف: الدنيا علمتني أبقى جريئة علشان آخد حقي .. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف ، أن المجتمع إذا أراد أن يعالج شىء فية يجب ان يظهر للناس مؤكدة أن التحرش مرض متواجد في العالم كلة وليس في مصر فقط ولكن في الخارج كل شيء مراقب بالكاميرات .





وأضافت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الدول الغربية لديها قانون رادع بالنسبة الي المتحرشين لافتة إلى أن عقاب التحرش عندما يكون شديد سيكون هناك خوف من ارتكاب هذه الجريمة .





،: أنها جريئة علشان الدنيا علمتني كدة علشان اخد حقي وعندما كنت طيبة لم تكن الحياه تسير ولكنها كانت تتوقف اكتر بسبب تنازلي عن الكثير من الاشياء . وأوضحت رانيا يوسف جريئةعلشان



