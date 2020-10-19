أصحى من النوم أجد نفسي ترند.. رانيا يوسف: الدنيا علمتني أبقى جريئة علشان آخد حقي .. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف ، أن المجتمع إذا أراد أن يعالج شىء فية يجب ان يظهر للناس مؤكدة أن التحرش مرض متواجد في العالم كلة وليس في مصر فقط ولكن في الخارج كل شيء مراقب بالكاميرات .
وأضافت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الدول الغربية لديها قانون رادع بالنسبة الي المتحرشين لافتة إلى أن عقاب التحرش عندما يكون شديد سيكون هناك خوف من ارتكاب هذه الجريمة .
وأوضحت رانيا يوسف ،: أنها جريئة علشان الدنيا علمتني كدة علشان اخد حقي وعندما كنت طيبة لم تكن الحياه تسير ولكنها كانت تتوقف اكتر بسبب تنازلي عن الكثير من الاشياء .
وأكدت: أستيقظ من النوم أجد نفسي ترند ولم أعد أفهم ما هي معايير الترند وهذا يحدث دون أن أقصد ذلك وأنها لا تنشر أي شيء على السوشيال ميديا وبناتي هم المتحكمين بذلك الأمر.