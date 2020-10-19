جامعة بنها تكرم الطلاب المشاركين فى برنامج علوم وتكنولوجيا الفضاء.. شاهد

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية حفل ختام التدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





كما شهد الحفل الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم والدكتور شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية.





من جانبه أعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركته في الاحتفال الختامي لبرنامج المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، والذي يعد من أهم ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، والذي شارك فيه في يناير الماضي، والذي يهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وصقل مهاراتهم، وربط الدراسة الأكاديمية بالدراسة العملية لتخريج وإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، يرفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية ويكون سبيلا في الارتقاء بهذا المجال الهام الذي يقاس به تقدم الأمم وحضارتها.





وأكد محافظ القليوبية أن هذا البرنامج يعد تأكيدا للدور الأساسي لوكالة الفضاء المصرية، وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية مجال علوم تكنولوجيا الفضاء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي بدأت في التوسع في علوم الفضاء، مؤكدا على سعادته البالغة بدعم وكالة الفضاء المصرية بتوفير دعم مالي وميزانية كاملة لإنشاء قمر صناعي بجامعة بنها في سابقة هي الأولى من نوعها.





وتقدم المحافظ بخالص الشكر لكل الجهات الشريكة في تنظيم البرنامج وعلى رأسها جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية مقدما الشكر أيضا للطلاب والباحثين الذين قدموا مشروعات علمية متميزة، في مجال تصنيع الأقمار الصناعية باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، والتي تم استيعابهم لها خلال فترة تدريبهم في البرنامج، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لأي مبادرات أو مشروعات أو برامج تنفذها الجامعة لخدمة البحث العلمي وخدمة المجتمع.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على تقدير جامعة بنها لأهمية برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال والتي تلعب دورا متزايدًا في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجيا بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والاستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية وفي مجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركًا للنمو الاقتصادي المصري مستقبلا ، فضلًا عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.





وأشار السعيد إلى أن جامعة بنها قد أسست شراكة استراتيجية قوية مع وكالة الفضاء المصرية بدأت بتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين والتي على أساسها شاركت الجامعة الوكالة في العديد من الأنشطة التي من شأنها ان تدعم برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال وتدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة.





وأضاف رئيس الجامعة أن فريق طلاب كلية الهندسة ببنها قد شارك بالتعاون مع الوكالة هذا العام من خلال مشروع التخرج وبدعم من مبادرة اكاديمية البحث العلمي مشروعي بدايتي من إنجاز 30% من بناء قمر صناعي تعليمي صغير محدد المهام، كما شاركت الجامعة الوكالة في تنظيم واستضافة يوم الفضاء بمشاركة كبيرة من الطلاب والخريجين والأكاديميين المهتمين بمجال علوم الفضاء.





وتابع السعيد : تستمر علاقة التعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية بتنظيم واستضافة المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر الجامعة بالعبور والتي شارك فيها 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة قائلا: نتطلع دائما لاستمرار التعاون مع الوكالة ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة من هيئة التدريس والإمكانيات المادية والبنية التحتية بما يخدم برنامج الفضاء المصري ويحقق رؤية ورسالة الوكالة".





وفى نهاية كلمته قدم رئيس جامعة بنها بخالص التهاني لأبنائي الطلاب الذين اجتازوا هذا البرنامج التدريبي، كما قدم بالشكر والتقدير لفريق العمل من جامعة بنها والوكالة الذي نظم ونفذ وتابع وقدم الرعاية اللازمة لأبنائنا الطلاب خلال فاعليات هذه المدرسة الصيفية.





وأكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أهمية بروتوكول التعاون مع جامعة بنها في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.





وأشاد القوصى بفعاليات المدرسة الصيفية لتدريب الطلاب على علوم وتكنولوجيا الفضاء بمقر الجامعة فى العبور والذى شارك فيها 400 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة حيث حققت نتائج كبيرة على أرض الواقع رغم ظروف فيروس كورونا وهذا ما يؤكد اهتمام قيادة الجامعة بتنظيم الدورات التدريبية.





وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أنه جار إنشاء مراكز لتكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية ومنها جامعة بنها بتمويل من الوكالة ودعمها بالكوادر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة، مؤكدا أن الطلاب النابغين فى الجامعات هم الرصيد العلمي المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطني المصري.





من ناحية أخرى قام محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بافتتاح معرض المشروعات الطلابية وتكريم المشاركين فى المدرسة الصيفية بمقر الجامعة فى العبور.