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أخبار العالم

بحضور السيسي.. قمة نيقوسيا ستوجه رسالة قوية للرد على استفزازات تركيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:33 م
قمة نيقوسيا ستوجه
قمة نيقوسيا ستوجه رسالة قوية للرد على استفزازات تركيا
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دعاء أبوهشيمة
شددت قبرص، اليوم الثلاثاء، على أهمية القمة المقرر عقدها، غدا الأربعاء في نيقوسيا، مع مصر واليونان نظرا لتزامنها مع استفزازات تركيا التى تؤثر على الأمن الإقليمي.

ووفقا لـ "فايننشال ميرور"، تعتزم قمة زعماء مصر وقبرص واليونان، غدا، إرسال رسالة قوية من نيقوسيا عن تحالف إقليمي يعمل من أجل الاستقرار بينما تسير تركيا في الاتجاه المعاكس.

وذكر بانايوتيس سينتوناس، نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، أن تصميم الدول الثلاث على العمل معا على الجبهة السياسية والاقتصادية سيتم التأكيد عليه.

وتعقد القمة الثلاثية الثامنة، غدا الأربعاء في نيقوسيا، بمشاركة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال سينتوناس إن القمة تكتسب "أهمية خاصة" لأنها تعقد في وقت "أفعال واستفزازات تركية تؤثر على الأمن الإقليمي الأوسع" للدول الثلاث.

وحثت قبرص واليونان الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا لتحديها حقوق السيادة والطاقة للدولتين العضوين.

وقال سينتوناس: " جدول أعمال القمة يتضمن العدوان التركي المستمر على الاستكشافات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وقرار فتح جبهة فاماغوستا الساحلية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف إن الرئيس أناستاسيادس سيشير إلى آخر التطورات واستعداده للرد الفوري على مبادرة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة لتسوية قبرص
مشيرا إلى ان من القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال الطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية مثل الوضع في سوريا وليبيا ووباء فيروس كورونا وسيتم تبني إعلان مشترك يعبر عن وجهات نظر قبرص واليونان ومصر.

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