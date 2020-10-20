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طريقة عمل صينية جزر بالبشاميل.. صحى ولذيذ

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:39 م
طريقة عمل صينية جزر
طريقة عمل صينية جزر بالبشاميل .. صحى ولذيذ
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اسماء محمد
نرغب  بين الحين والآخر في تغيير الطعام الذي نتناوله حتى لانشعر بالملل ومن ألذ الاصناف التى يعشقها الجميع البشاميل والاطباق التى يتم مزجها به مثل الكوسة بالبشاميل والمكرونة بالبشاميل .

ويحتوي الجزر على فوائد كثيرة للجسم وتقوي النظر والبشرة والمعدة لذا نقدم لكم طريقة عمل صينية جزر بالبشاميل.

نقدم لكم طريقة عمل صينية جزر بالبشاميل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدم برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية جزر بالبشاميل :
2 كوب لبن
1 كيلو جزر مسلوق
2 كوب ماء سلق الجزر
 2 ملعقة كبيرة سمنة
3 ملعقة كبيرة دقيق
1 كوب سكر 
بيضة 

 نصف كوب قشطة بلدي
 1 كوب زبيب
 1 كوب جوز هند
 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
طريقة عمل صينية جزر بالبشاميل :
*  اسلقي في الماء قطع الجزر مع 3 ملعقة كبيرة سكر وسيح السمنة على نار هادئة.

 * حمري الدقيق في السمنة على النار واضيفي اللبن وماء الجزر ويقلب الخليط .

* اضيفي 3 ملعقة كبيرة سكر ويقلب الخليط واهرس الجزر المسلوق بالمضرب الكهربائي.

* ضعي جوز الهند و2 ملعقة كبيرة سكر والقرفة والزبيب والبيضة و يمكن إضافة القليل من الفانيليا ضعي الخليط في بايركس مدهون بالزيت
* ضعي على الوجه خليط البشاميل ثم في البايركس في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه.

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