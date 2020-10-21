تريند الفن | وفاة أرملة الموسيقار عمر خورشيد.. ومعلومات عن حسن الأسمر في ذكرى ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:





شريهان تعلن وفاة أرملة شقيقها الموسيقار عمر خورشيد

أعلنت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على تويتر وفاة دينا خورشيد أرملة شقيقها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، وكتبت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد، دينا خورشيد".





في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن الأسمر

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان حسن الأسمر، والذي ولد في 21 أكتوبر عام 1959، ورحل عام 2011 عن عمر يناهز 51 عامًا.





حسن الأسمر ولد في العباسية ولكن أصوله من الصعيد وقد تميز في تقديم اللون الشعبي وقد منحه الكثير لقب مطرب العمال حيث كانت أغانيه قريبة من طبقة العمال المصرية.





تميز الأسمر في تقديم المواويل وأشهرها أغنية "كتاب حياتي يا عين" كما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها ليلة ساخنة وامرأة و5 رجال ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها مسلسل أرابيسك.