محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع فريق عمل مبادرة صوتك مسموع لاستعراض جهود حل الشكاوى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا مع فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى المحافظة لاستعراض الجهود والحالات والشكاوى التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، لافتا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال الفترة الحالية.





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جاء ذلك بحضور نفيسة عبدالسلام مسئول مبادرة صوتك مسموع بالمحافظة.









وأثنى محافظ أسيوط على مبادرة صوتك مسموع التي تنفذها وزارة التنمية المحلية حيث أضافت المبادرة جهودًا نوعية في مجال خدمة المواطنين كإحدى القنوات المهمة التي أتاحتها الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة لتساهم بفاعلية في حل مشاكل وشكاوي المواطنين.









حيث تم خلال الاجتماع استعراض أهم الحالات التي تم التعامل معها بالتنسيق مع كافة الجهات بكافة مراكز وقرى المحافظة وذلك في مجال إزالة تراكمات القمامة ورفع نواتج التطهير من جانبي الترع وإزالة إشغالات ووجه المحافظ الشكر لفريق عمل مبادرة صوتك مسموع بجميع مراكز المحافظة لجهدهم المتميز في حل شكاوي المواطنين والتواصل معهم بكل الوسائل الممكنة متمنيًا بذل المزيد من الجهد والعمل خاصة مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها حتي يتحقق رضا المواطن على مستوي الخدمات المقدمة اليه في جميع الوحدات المحلية.













وفي نهاية الاجتماع كرم المحافظ اثنان من أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بحي شرق ومركز القوصية كممثلان عن الفريق بالمحافظة والمراكز والأحياء لجهودهم الكبيرة في الارتقاء بمنظومة العمل والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.











