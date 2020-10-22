أحمد زاهر يواصل حصد الجوائز عن مسلسل البرنس

حصد الفنان أ حمد زاهر جائزة افضل ممثل في رمضان 2020 عن مسلسل "البرنس".





وأعرب زاهر عن سعادته بهذه الجائزة خاصة أنها نابعة من آراء النقاد الشباب وتصويت الجمهور معا، ووجه زاهر الشكر إلى أصحاب الفضل في هذا النجاح بعد ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال هما شخصان: الأول هو المخرج محمد سامي والذي تربطني به علاقة وكيميا قوية لدرجة اننا نفهم بعضنا من نظرات العين فهو مخرج ومؤلف عبقري ويدرك إحساس الممثل بشكل ممتاز، فأنا اعتبره مخرجا من كوكب آخر، وهو أطلق علي لقب «السفاح» كوني من وجهة نظره أقضي على أي ممثل يقف أمامي في المشهد لكني لا أفعل ذلك عن قصد.





أما الشخص الثاني فهو زوجتي هدى زاهر والتي استطعت معها على مدار 18 سنة تكوين أسرة سعيدة في البيت وتحقيق نجاحات متعددة في العمل من خلال دعمها المتواصل لي.





وذكر زاهر أنه استعد جيدا لشخصية «فتحي» بمسلسل البرنس وعمل على التحضير لها بشكل متقن بالإضافة إلى توجيهات محمد سامي، مما ادى الى ظهورها بهذه الروعة والتي ادهشت كل الجمهور العربي سواء من خلال: الأداء الشرير أو اللزمات مثل «وعرش ربنا» التي أصبحت تريند على السوشيال ميديا.





وتحدث الفنان أحمد زاهر عن أقوى مشاهد المسلسل بالنسبة له وهو مشهد المونولوج الخاص بالكشف عن أسباب كره شخصية «فتحي» لأخيه «رضوان» فقد استغرق 11 دقيقة من الحوار المتواصل والذي جمع بين الأداء واسترجاع ما حدث في الماضي من مواقف كانت هي بذرة الكراهية داخله من وجهة نظره.





وعلى جانب آخر يواصل فيلم «زنزانة 7» المنافسة خلال موسم الكورونا -لو جاز التعبير- بعد تخطيه ح اجز 6.5 مليون جنيه كإيرادات كلية بعد شهر من نزوله لدور العرض السينمائي رغم انتشار مرض كوفيد-19.





وقد صرح الفنان أحمد زاهر أنه يجسد في الفيلم شخصية «حربي» وهو مسجون تنشأ بينه وبين الفنان نضال الشافعي صداقة داخل الزنزانة وبعد خروجهما تتوالى الاحداث حتى تحدث الخيانة وينقلب الأصدقاء إلى اأداء.





وعن جديده قال زاهر: إنه يواصل تصوير حلقات مسلسل «لؤلؤ» مع: الفنانة مي عمر، والمخرج الشاب محمد عبد السلام فيعد المسلسل اول اخراج له بشكل منفرد ويتكون من 40 حلقة وسيتم اذاعته بمجرد الانتهاء من تصويره.





وتكتم زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: انا اجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل اعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله اعلم بها.





واشار الى ان ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسل «لؤلؤ» في دور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها سبع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات».





وينتظر زاهر رؤية اول تجربة تمثيل له في فيلم عربي ثلاثي الابعاد بعد اشتراكه كضيف شرف خلال احداث فيلم «يوم 13» والذي من المتوقع عرضه في 2021.





الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر قد تم تكريمه مؤخرا بجائزة أفضل ممثل عن شخصيته في مسلسل «البرنس» ضمن فاعليات مهرجان همسة للفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري ومن تنظيم وكالة EAMA.