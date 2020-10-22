فى شنطة السيارة .. منى ممدوح في جلسة تصوير جذابة

وظهرت منى ممدوح مرتدية توب باللون الاسود مكشوف الأكتاف والصدر وبنطال مشجر وهو ما يبرز جمال ملامحها، اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.





يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.