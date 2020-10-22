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فن

فى شنطة السيارة .. منى ممدوح في جلسة تصوير جذابة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:38 م
مني ممدوح
مني ممدوح
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محمد بدران

نشرت الفنانة مني ممدوح، جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وتألقت مني ممدوح بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار فى شنطة السيارة، وكتبت: "خليها علي الخالق 🙏❤️".


وظهرت منى ممدوح مرتدية توب باللون الاسود مكشوف الأكتاف والصدر وبنطال مشجر وهو ما يبرز جمال ملامحها، اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 


يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت  في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.



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خليها علي الخالق 🙏❤️

A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on

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