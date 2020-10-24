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سيارات

بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
مرسيدس mercedes
مرسيدس mercedes eqs
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اشرف عطية
أعلنت مؤخرا شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية عن تطويرها لعدد من موديلات السيارات الكهربائية الجديدة منها سيارات متعددة الاستخدامات SUV مثل EQE وEQS وتم التقاط  صور تجسسية للسيارة مرسيدس mercedes eqs الكهربائية الجديدة.


أظهرت صور مرسيدس mercedes eqs تمويهات كثيرة ولكن يمكن ملاحظة الشبك الأمامي المغلق بالكامل وهذا أمر طبيعي أن تستغني عن شبك التهوية لأن السيارة كهربائية لا تحتاج إلي تبريد لأنها لا تعتمد علي الاحتراق في تشغيلها. 

تأتي مرسيدس mercedes eqs بشبك أمامي مغلق جديد محاط بفوانيس أمامية مسحوبة للوراء والسقف المائل قليلًا واسبويلر الخلفي بارزو فتحات عادم مزيفة للحصول علي افضل شكل خلفي وفتحات العادم وهمية لأن السيارة تعمل بالكهرباء ولا ينتج عن تشغيلها أي عادم أو تلوث لأننا كنا نوهنا في البداية أنها كهربائية بالكامل ولا تعتمد علي احتراق الوقود. 

تأتي السيارة  مرسيدس mercedes eqs من الداخل بوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية مشابهة للمستخدمة في إس كلاس الجديدة، مع زخرفات معدنية جديدة وطارة فخمة.  


تعتمد مرسيدس mercedes eqs ال SUV القادمة على منصة كهربائية جديدة لمرسيدس بمدى يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة، كما قد نرى محركات كهربائية بقوة تتراوح بين 400 و600 حصان مثل EQS القياسية.

جدير بالذكر أن العملاق الألماني قرر مؤخرا طرح مرسيدس اس كلاس mercedes s class الكهربائية مبكرًا في 2021 .

وأكد أولا كالينيوس  رئيس دايملر، المالكة لمرسيدس mercedes ، شائعات تطوير الشركة لسيارات مرسيدس مايباخ  mercedes maybach و مرسيدس جي كلاس mercedes g class كهربائية. 

وصرح  أولا كالينيوس قائلا: “نتوقع أن تكون جي كلاس الكهربائية محبوبة بين المغامرين حول العالم”.

وأشار إلى طرح مرسيدس مايباخ mercedes maybach الكهربائية في الأسواق خلال الثلاثة أعوام القادمة. 

وحتى الآن لم تعلن شركة مرسيدس عن أي تفاصيل بعد بشأن موعد طرح مرسيدس جي كلاس mercedes g class الكهربائية، ولكن من الواضح أن مرسيدس جادة جدًا في خططها الكهربائية للمستقبل وأكدت أن العالم أجمع يتجه الآن لمصادر الطاقة النظيفة وعلي رأسها الكهرباء و أنها المستقبل في الاستثمار الأفضل في مجال السيارات في العالم أجمع .
بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور
بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور
بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور
بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور
بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور

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