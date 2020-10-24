بعد طرح اس كلاس mercedes s class .. مرسيدس تطرح mercedes eqs الكهربائية الجديدة.. صور

مرسيدس mercedes eqs أعلنت مؤخرا شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية عن تطويرها لعدد من موديلات السيارات الكهربائية الجديدة منها سيارات متعددة الاستخدامات SUV مثل EQE وEQS وتم التقاط صور تجسسية للسيارة الكهربائية الجديدة.









أظهرت صور مرسيدس mercedes eqs تمويهات كثيرة ولكن يمكن ملاحظة الشبك الأمامي المغلق بالكامل وهذا أمر طبيعي أن تستغني عن شبك التهوية لأن السيارة كهربائية لا تحتاج إلي تبريد لأنها لا تعتمد علي الاحتراق في تشغيلها.





تأتي مرسيدس mercedes eqs بشبك أمامي مغلق جديد محاط بفوانيس أمامية مسحوبة للوراء والسقف المائل قليلًا واسبويلر الخلفي بارزو فتحات عادم مزيفة للحصول علي افضل شكل خلفي وفتحات العادم وهمية لأن السيارة تعمل بالكهرباء ولا ينتج عن تشغيلها أي عادم أو تلوث لأننا كنا نوهنا في البداية أنها كهربائية بالكامل ولا تعتمد علي احتراق الوقود.





تأتي السيارة مرسيدس mercedes eqs من الداخل بوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية مشابهة للمستخدمة في إس كلاس الجديدة، مع زخرفات معدنية جديدة وطارة فخمة.









تعتمد مرسيدس mercedes eqs ال SUV القادمة على منصة كهربائية جديدة لمرسيدس بمدى يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة، كما قد نرى محركات كهربائية بقوة تتراوح بين 400 و600 حصان مثل EQS القياسية.



