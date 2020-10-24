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مرأة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
بسبوسة
بسبوسة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل البسبوسة بالسميد، بمذاق لا يقاوم، أفضل من المحلات.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

مكونات:

2 كوب سميد ناعم
½ كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب رقائق جوز الهند
1 كوب زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
4 أونصات زبادي أو 1 كوب زبادي
4 أوقية سكر ، أو 8 ملاعق كبيرة
أفضل وصفة للبسبوسة على الإطلاق

اختياري:

الزبيب- حوالي 30 حبة لوز أو جوز مسلوق.

وصفة الشرابات اللبناني
شراب :

1 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

يُسكب السميد في وعاء كبير
أضف السكر والبيكنج باودر
يُضاف الدقيق ، ورقائق جوز الهند ، وماء الزهر ، والزبدة ، واللبن
امزج بيدك
يمكنك إضافة القليل من الحليب إذا لزم الأمر
دع الباقي 30 دقيقة
يُدهن طبق الخبز ويُدهن بالطحين
صب الخليط فيه
انشر الخليط
اصنع تصميمًا بسكين
تزين باللوز
تخبز في فرن محمى على حرارة 350 درجة فهرنهايت لمدة 30-45 دقيقة
يُمزج السكر والماء معًا ، ويُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق ثم يُضاف ماء الورد
يُسكب القطر الأبيض الدافئ فوق البسبوسة الساخنة

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