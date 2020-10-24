AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد مالك: متشوق لعرض فيلمى الجديد بمهرجان الجونة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أبدى النجم الشاب أحمد مالك سعادته بعرض أحدث أفلامه حارس الذهب بمهرجان الجونة السينمائي، معربا عن فخره بتواجده ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وكان حارس الذهب قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحسانًا عالميًا،  إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الغارديان: "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي: "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وكان قد الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع  Screen West  وLotterywest  وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مالك في إيطاليا لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه The Furnace في مهرجان فينيسيا

أحمد مالك ينشر صورة جديدة من العرض العالمي الأول لفيلم The Furnace

إشادات نقدية لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace

تجربة مالك الدولية الأولى تنافس في المسابقة الرسمية لـ مهرجان الجونة السينمائي

الدورة الرابعة.. قائمة الأفلام الروائية بمهرجان الجونة السينمائي

أليكس سميتانا يشارك لأول مرة في مهرجان الجونة بفيلم The Furnace

ترشيحاتنا

تعليق مثير من عبد الحميد حسن عن هدف حسين الشحات.. استغفر الله العظيم

أول قرار من محمود الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

75 دقيقة.. الأهلي يسجل الهدف الثالث ومحمد الشناوي يخرج.. والوداد لم يقدم شيئا

أهم الأخبار.. تعليق الرئيس السيسي على تطبيع السودان مع إسرائيل.. الأهلى يتأهل لنهائي إفريقيا.. وترامب يتحدث عن تفجير سد النهضة

ضربة للإخوان.. قناة إسرائيلية تكشف الدولة العربية التالية في مسيرة التطبيع

أصبحت شابة.. ابنة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها بـ ملابس جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطل المجهول.. شاهد رجل إطفاء ينقذ رضيعة من وسط نيران انفجار هائل| صور

شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا

دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو