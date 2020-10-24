أحمد مالك: متشوق لعرض فيلمى الجديد بمهرجان الجونة



وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وكان حارس الذهب قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحسانًا عالميًا، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الغارديان: "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي: "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".