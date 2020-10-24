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قبل المولد النبوي... نصائح لشراء الحلاوة وفرز المغشوش

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
قبل المولد النبوي...
قبل المولد النبوي... إليك نصائح لشراء حلويات المولد وفرز الم
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أسماء عبد الحفيظ

احتفلي مع أسرتك وأحبائك بذكرى المولد النبوي واشتري حلاوة المولد، ولكن لا تنسي بعض القواعد والنصائح المهمة لاختيار الحلوى الجيدة الطازجة وفرزها جيدًا لتجنب شراء الفاسد والمخزن منها للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك. ونقد إليك أسس شراء الحلويات وفرز المغشوشة بنصائح من الشيف نجلاء الشرشابي.


نصائح عامة لشراء علبة حلويات المولد:

- في البداية عليك شراء حلاوة المولد من محلات مضمونة ومصرح لها ببيع الحلويات وليس من الباعة الجائلين حتى تتأكدي من مصدرها، وعدم شراء الحلوى من المصانع أو الأماكن غير المرخصة.
- ضرورة وجود تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المنتج والمصنع على علبة الحلوى.


- عليك بعدم شراء الحلوى المكشوفة لأنها بذلك تكون معرضة للأتربة والجراثيم، وفحص الحلوى جيدا والتأكد من خلوها من أي رائحة تزنخ أو تغير في اللون أو الملمس كأن تكون جافة بشكل مبالغ فيه أو تكون ذائبة، وبذلك تكون فاسدة وغير صالحة للتناول.


- تأكدي من تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، وعرضها مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لأن الحرارة تسرع من تفاعلها وفسادها.


أسس اختيار بعض الأنواع الشهيرة من حلوى المولد

النواشف "أصابع العلف"
تعتبر قطع العلف "السمسمية والحمصية والفولية" من أهم النواشف وحلويات المولد، ولكن لا تنسى أن منها الطازج الجيد ومنها الفاسد الذي لا يصلح للأكل، فعليك اختيار القطع ذات المكسرات فاتحة اللون وذات الرائحة الحلوة العطرة والتي يضاف لها ماء ورد، أو الزهر، كما يكون قوامها متماسكا؛ ليست بصلبة ولا بلينة.


ولكن ابتعدي تمامًا عن المكسرات المجروشة، أو داكنة اللون أو القطع المحترقة، وكذلك لا تشتري الحلوى التي لها رائحة سيئة، ويمكنك تجربة قطعة واحدة من كل صنف لتتأكدي من هذه المواصفات قبل الشراء.


الملبن
ينقسم الملبن لعدة أنواع، فمنه الأبيض السادة، والمضاف له المكسرات، وملبن الحبل، والملبن الألوان المضاف له السكر، وفي جميعها عليك اختيار القطع الطرية ذات اللون الصافي والمغلفة جيدا.
أما طرق اختيار الملبن الحبل أو السادة، فتأكدي من أن الموضوع عليه سكر بودرة وليس دقيق، لأنه بالتأكيد سيكون الأفضل في الطعم والمكونات.


اللديدة والقشطة والشكلمة
من أهم الطرق اختيار باقي حلويات المولد المخبوزة مثل الشكلمة والقشطة واللديدة والبسيمة، فحص تاريخ الصلاحية والتغليف الجيد، وأن يكون الغلاف محكم وسليم دون ثقوب أو انتفاخات، كما يمكنك معرفة إذا كانت طازجة أم لا من رائحتها الجيدة أيضا بحيث تكون مثل رائحة المخبوزات الطازجة، ولا بد أن تكون لينة لا جافة، فهي بذلك طازجة وليس مخزنة.​

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