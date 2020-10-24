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مرأة

أسباب السكتة الدماغية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:30 م
اسباب السكتة الدماغية
اسباب السكتة الدماغية
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اسماء محمد
تعد السكتة الدماغية من ابرز اسباب الوفاة فى عدد كبير من دول العالم وهي تحدث نتيجة لاسباب متعددة نستعرضها فى هذا التقرير وفقا لما أورده موقع " NHS" .

يحتاج الدماغ إلى الحصول على مايكفي احتياجاته من الأكسجين والمواد المغذية التي يوفرها الدم حتى يتمكن من العمل بشكل صحيح.
إذا تم تقييد أو توقف تدفق الدم ، تبدأ خلايا الدماغ في الموت ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة الدماغ ببعض المشكلات الصحية وربما الإعاقة وقد تصل للموت.

ولذلك فمن المهم معرفة اسباب التى تجعل المخ لايصل على غذائه الكافي مما يؤدي لحدوث السكتة الدماغية حتي نتمكن من تقليل فرص حدوثها .

سببان رئيسيان للسكتات الدماغية:
نقص تروية الدم - حيث يتوقف تدفق الدم بسبب  تجلط الدم ، وهو ما يمثل 85٪ من جميع الحالات
نزفي - حيث تنفجر الأوعية الدموية الضعيفة التي تغذي الدماغ
هناك أيضًا حالة ذات صلة تسمى النوبة الإقفارية العابرة (TIA) ، حيث يتم قطع إمدادات الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت.

هذا يسبب ما يعرف بالسكتة الدماغية الصغيرة. يمكن أن تستمر بضع دقائق أو تستمر حتى 24 ساعة.

يجب معالجة النوبات العابرة على وجه السرعة ، حيث إنها غالبًا علامة تحذير على تعرضك لخطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة في المستقبل القريب.

اطلب المشورة الطبية في أسرع وقت ممكن ، حتى لو تحسنت الأعراض.

المهددون بالاصابة بالسكتة الدماغية :
تزيد حالات معينة من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).
عالي الدهون
عدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني )
داء السكري

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