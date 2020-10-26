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رياضة

رغم عدم التتويج.. كاف يختار عبد الله السعيد كأفضل لاعب في نهائي الكونفيدرالية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
عبد الله السعيد لاعب
عبد الله السعيد لاعب بيراميدز
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عمرو الحلواني - مجدي سلامة
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تتويج عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ، بجائزة أفضل لاعب في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وكان فريق بيراميدز قد خسر البطولة أمس ، بعدما أستطاع فريق نهضة بركان المغربي هزيمته في النهائي بنتيجة هدف للا شئ ، ومع ذلك أختار الكاف عبد الله السعيد للتتويج بالجائزة .

وكان اللقاء قد شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا بقيادة الكاميروني ألبوم نيانت ، بعد الهدف الأول لنادي نهضة بركان المغربي ، والذي أكد الخبراء الرياضين أن الهدف  جاء من لمسة يد واضحة على مهاجم الفريق المغربي.

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