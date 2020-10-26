رغم عدم التتويج.. كاف يختار عبد الله السعيد كأفضل لاعب في نهائي الكونفيدرالية





وكان فريق بيراميدز قد خسر البطولة أمس ، بعدما أستطاع فريق نهضة بركان المغربي هزيمته في النهائي بنتيجة هدف للا شئ ، ومع ذلك أختار الكاف عبد الله السعيد للتتويج بالجائزة .





وكان اللقاء قد شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا بقيادة الكاميروني ألبوم نيانت ، بعد الهدف الأول لنادي نهضة بركان المغربي ، والذي أكد الخبراء الرياضين أن الهدف جاء من لمسة يد واضحة على مهاجم الفريق المغربي.

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تتويج عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ، بجائزة أفضل لاعب في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.