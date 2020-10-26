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محافظات

هل أصيب طالب في مصر القديمة بفيروس بكورونا.. تعليم القاهرة ترد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:50 م
فصل - ارشيفية
فصل - ارشيفية
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عبد العزيز جمال
نفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما تم تداوله بشأن إصابة طالب بإحدى مدارس إدارة مصر القديمة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إنه ظهرت بعض أعراض الأنفلونزا على الطالب وتم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل المدرسة وعزل الطالب وإبلاغ ولي الأمر وعمل المسحة الطبية.

وأكدت المديرية: "أن الأشعة المقطعية للطالب أظهرت الآن خلو الرئة من التهاب كورونا.

وأهابت مديرية تعليم القاهرة بالجمهور وجميع العاملين والطلبة تحري الدقة والتريث والحذر وعدم تصديق الشائعات.

وناشدت ولي الأمر بالثقة في كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، قائلة: "نعمل جاهدين محاولين الحفاظ علي أبنائنا الطلبة والمعلمين والعاملين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
هل أصيب طالب في مصر القديمة بفيروس بكورونا.. تعليم القاهرة ترد

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