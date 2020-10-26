نيفين جامع لأعضاء اتحاد الصناعات: هذا هو الوقت المناسب للمستثمر لبدء مشروعه

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتقديم أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب وحدات المجمعات الصناعية المطروحة حال تخصيصها، حيث ستتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازمة لبدء المشروع؛ وذلك طبقًا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.





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وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أثناء لقائها بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مساء اليوم، الإثنين، أنها ستتيح خدمات فنية مقدمة من مركز تحديث الصناعة، ومدعمة بنسب كبيرة في مرحلة ما بعد التخصيص وقبل بداية النشاط تتضمن خطة تنمية الأعمال، والتدريب على التكاليف والتسعير.





وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إ لى أن المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجمعات الصناعية الجديدة سيستفيدون من الحوافز التي أتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تم إقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار فى الصعيد.





وأكدت أن هذا هو الوقت المناسب للمستثمر لبدء مشروعه الصناعي للاستفادة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





ولفتت إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية بالصناعة بالمصرية وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية باعتباره شريكًا رئيسيًا للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وممثلًا لمجتمع الصناعة للمشاركة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة.