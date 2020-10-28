أحمد العوضى يبدي أسفه لتسببه في طلاق رجل وزوجته .. فيديو

قال الفنان أحمد العوضي ،: إنني قمت بنشر صورة تجمعني أنا وياسمين ويوسف الشريف وزوجته، وكان هناك شخص وزوجته يجلسان خلفنا بعدها فوجئت بالردود على الصورة من المتابعين، أنهم توقعوا أن هذا الرجل يجلس مع امرأة وهي ليست زوجته، وأن زوجته الحقيقية علمت بذلك وتم طلاقها.





وأضاف أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا الموضوع انتشر أن زوجته تم طلاقها بسبب هذه الصورة لدرجة أنني صدقت ذلك ولا أعرف ماذا أفعل، بعدها هذا الشخص قام بإرسال رسالة على إنستجرام وقالي الي "أنني تأذيت بسببك وخرجت أنا وزوجتى للعشاء في مكان وبعدها وجدت الجميع يتحدث علينا".





وأوضح العوضي ،: أنني أبديت أسفي إلى هذا الشخص وقلت له أ ني سوف أنشر بوست وأوضح به ما حدث وبعد ذلك قام بشكري، وهذا لأنه شخص محترم جدا.





وتابع: أنني بعد ذلك قمت بكتابة بوست وقلت يجب أن نتوقف عن الكلام، لأن هذا تسبب في أذية أشخاص والرجل مستاء جدا هو وزوجته لأننا أذيناهم نفسيا، وبعد ذالك تقبل الجميع الموضوع.





وأوجه رسالة إلى حمزة نجل الشهيد البطل أحمد منسي في أول يوم دراسة قائلا " شد حيلك علشان لما تكبر تكون بطل زي بابا وترفع اسم مصر زي ما بابا رفع اسم مصر ".