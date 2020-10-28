AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد العوضى يبدي أسفه لتسببه في طلاق رجل وزوجته .. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
أحمد العوضي واصدقائة
أحمد العوضي واصدقائة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان أحمد العوضي ،: إنني قمت بنشر صورة تجمعني أنا وياسمين ويوسف الشريف وزوجته، وكان هناك شخص وزوجته يجلسان خلفنا بعدها فوجئت بالردود على الصورة من المتابعين، أنهم توقعوا أن هذا الرجل يجلس مع امرأة وهي ليست زوجته، وأن زوجته الحقيقية علمت بذلك وتم طلاقها.

وأضاف أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا الموضوع انتشر أن زوجته تم طلاقها بسبب هذه الصورة لدرجة أنني صدقت ذلك ولا أعرف ماذا أفعل، بعدها هذا الشخص قام بإرسال رسالة على إنستجرام وقالي الي "أنني تأذيت بسببك وخرجت أنا وزوجتى للعشاء في مكان وبعدها وجدت الجميع يتحدث علينا".

وأوضح العوضي ،: أنني أبديت أسفي إلى هذا الشخص وقلت له أني سوف أنشر بوست وأوضح به ما حدث وبعد ذلك قام بشكري، وهذا لأنه شخص محترم جدا.

وتابع: أنني بعد ذلك قمت بكتابة بوست وقلت يجب أن نتوقف عن الكلام، لأن هذا تسبب في أذية أشخاص والرجل مستاء جدا هو وزوجته لأننا أذيناهم نفسيا، وبعد ذالك تقبل الجميع الموضوع.

وأوجه رسالة إلى حمزة نجل الشهيد البطل أحمد منسي في أول يوم دراسة قائلا " شد حيلك علشان لما تكبر تكون بطل زي بابا وترفع اسم مصر زي ما بابا رفع اسم مصر ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي لهذا السبب

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

لآخر نفس.. الحكاية الكاملة لـ قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

بداية جديدة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب

ترشيحاتنا

بفستان جذاب.. شيرين رضا بإطلالة شبابية تبرز جمالها

أبو العلا: نجم الزمالك لا يوجد مثله في الأهلي.. والفوز بخماسية ليس مقياسا

مبروك عطية: اللي عايز يقول يا حبيبي يا نبي يوريني بيحبه ازاي

حكم اللعب بالنرد أو الزهر وموقف الشرع من صناعة الطاولة.. الإفتاء ترد

السر بايدن.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن سد النهضة

بشرى للمصريين بخصوص التصالح فى مخالفات البناء.. أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء والحكومة تستجيب فورا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور

دراسة تكشف عن مشروب يومي يحمي من السرطان ويطيل العمر