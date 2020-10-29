خلال يوم واحد.. ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4546) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1764) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(226) مخالفة السير بدون تراخيص و(11) دراجة نارية مخالفة و(31) مخالفة شروط الترخيص و(16) مخالفة موقف عشوائى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وكان ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .