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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اعرف إزاي تحمى هاتفك الأندرويد من أخطر مشاكل واتساب.. إنستجرام يتيح لـ مستخدميه ميزة البث المباشر لمدة 4 أربع ساعات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:


يعمل قراصنة الإنترنت  مؤخرا على تصميم رسائل جديدة تحوى روابط ضارة تبدو حقيقية، وإرسالها عبر تطبيق واتساب WhatsApp ، حيث تجذب شعبية تطبيق التراسل المحتالون لنشرعمليات الاحتيال والمعلومات المضللة عبر المنصة، إذ أصبح التصيد الاحتيالي أحد أكثر أدوات الاحتيال شيوعا.

يركز موقع إنستجرام Instagram، على إضافة التحسينات على ميزة البث المباشر، واليوم أعلنت منصة مشاركة الصور والفيديوهات عن العديد من التغييرات الصغيرة التي ستجعل البث على النظام الأساسي ومن ثم حفظ مقاطع الفيديو المباشرة عملية أسهل.

كشفت شركة هواوي Huawei، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Mate، والتي تضم إربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 وميت 40 برو وميت 40 برو بلس وإصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS، عددا من الملحقات المميزة.

كشف المسرب التقني المعروف باسم Digital Chat Station، عبر حسابه على موقع تويتر أن شركة تصنيع هواتف أندرويد الذكية أوبو Oppo، تطور هاتفا ذكيا جديدا سيعمل بمعالج جديد محسن يحمل اسم Snapdragon 870، بسرعة 3.2 جيجاهرتز.


عثر فريق WABetaInfo، في أحدث إصدار تجريبي لواتساب WhatsApp على هواتف أندرويد، على تحديث جديد في قائمة الإعدادات على صفحة جديدة الشكل تم فيه استبدال قفل بصمة الإصبع Fingerprint، الموجود في الإصدارات الحالية من التطبيق بـ Biometric Lock.

عادة ما يعاني مستخدمو تطبيق المحادثات المجانية الأشهر فى العالم واتسآب من استهلاك مساحات تخزينية كبيرة من قبل التطبيق، أو ضياع بعض المحادثات المهمة بسبب كثرة الرسائل، من هنا يصبح الأمر فى غاية الصعوبة ولكن مع هذه الخطوات البسيطة سيكون تنظيم و إدارة التطبيق أكثر سهولة.

أطلقت شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم أحدث أيقوناتها في مؤخرا أحدث أيقوناتها فى 2020، وهو هاتف Huawei Mate 40، الذى يأتى بأفضل كاميرات لهاتف ذكي بحسب مؤشر  DXOMARK، وبالرغم الضجة التى صاحبت إطلاقه إلا أن هناك أسباب تجعلك تتخلى عن شرائه.

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