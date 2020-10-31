دعاء للميت في شهر مولد النبي يُشفع فيه رسول الله ويسقيه من يده الشريفة

هذا أجمل فرحة يمكن إهداؤها

في ذكرى وفاته أو في اغتنام نفحات هذا الشهر العظيم حيث انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له

يصل إليه ثوابه وهو في القبر، ويخفف عنه العذاب، وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، فقد أوصانا رسول الله بالحرص على الدعاء للحي، وكذلك