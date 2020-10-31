يسرا تكشف تفاصيل جريئة في حياتها الشخصية وقسوة والدها عليها..فيديو

قالت الفنانة يسرا ، إن والدها لم يحرمها من الدراسة بسبب غيرته عليها، ولكن بسبب انه كان يريد أن يوجع قلب والدتها بها، مشيرة إلى انها كانت دائما تكون من اوائل المدرسة وتهتم بدراستها بشكل كبير.









وأضافت «يسرا» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، انها أهملت في دراستها عندما أعجبت بشاب وكانت بينهما علاقة غرامية وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلها ترسب فى الترم الدراسي.









وتابعت يسرا، قائلة "الوجع كتير وكبير فى حياتي وعلي مراحل مختلفة .. وأوجاع حالاتها تختلف .. يعني كل وجع حالته بتختلف عن التاني .. ومع الوقت ومع الزمن والتجارب والسن بيخليكي تحسي أن نوع الوجع مختلف عن البداية".









وأوضحت الفنانة يسرا، أن والدها أخذها من المدرسة الي منزله لانه كان منفصلا عن والدتها وكان ذلك الوقت في شم النسيم، مضيفة أنها دائما كانت تعند معه عندما يقوم بفتح الكتب الخاصة بها ويسألها، معقبة "دا كان عند ، واقسي تعبير أو رد فعل ليا اقدر اقوم بيه فى الوقت دا".









وأشارت إلى أن والدها أخذها بالغصب من المدرسة وليس بإرادتها، قائلة "لو كان بايدي مكنتش روحت .. ياريته كان بايدي .. وانا كبرت واتوجعت واتقهرت".