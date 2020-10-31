جيرالدو يسجل هدفا عالميا في مرمى طلائع الجيش ويعزز تقدم الأهلي

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى منافسه طلائع الجيش.





ويواجه طلائع الجيش منافسه الأهلي في المباراة الختامية للدوري الممتاز في الجولة ٣٤، على ملعب استاد السلام الدولي.





مرر اليو بادجي الكرة من امام منطقة الجزاء الى جيرالدور لينفرد بحارس المرمى محمد بسام، ويسجل هدف رائع من فوق الحارس، ويتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة.





وسجل الاهلي الهدف الاول بعد أن انفرد وليد سليمان بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا وسجل الهدف في الثانية ٤٥ من عمر المباراة.





ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.









وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلًا من :





محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال





وتضمن التشكيل :