ماذا يحدث إذا ابتلعت غسول الفم؟

يعتبر غسول الفم اختراعًا مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بإنعاش رائحة الفم الكريهة أو التي لا معنى لها ولكن يمكن أن يكون أكثر فائدة من ذلك.
ووفقا لموقع health line يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان و أمراض اللثة ، وكذلك يساعد على تعزيز صحة الأسنان واللثة .
ولا يجب ابتلاع غسول الفم فتحتوي العديد من غسولات الفم على الفلورايد ، والذي من المعروف أنه يسبب بعض الضيق المعدي وقد تشعر بالغثيان أو الغثيان ، ولكن يجب أن تختفي بسرعة نسبيًا.
لا يعتبر الفلوريد هو المكون الوحيد في العديد من غسولات الفم فالعديد منها يحتوي أيضًا على الكحول تتضمن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من الكحول في غسول الفم ما يلي:
الإيثانول
المنثول
يوكاليبتول
حمض البنزويك
ميثيل الساليسيلات
الثيمول