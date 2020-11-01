تسليم الطفل المعتدي على أمين شرطة لوالده

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بتسليم الطفل المتهم "أحمد أ ع" صاحب فيديو التعدي على فرد أمن بالمرور، من سرايا النيابة إلى ولى أمره مع التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته والتعهد بإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وذلك فقا لتقرير دراسة الصادر من المجلس القومي للأمومة والطفولة –خط نجدة الطفل.





كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم الثانى "وائل م ع" صديق المتهم الذى كان متواجد معه في السيارة بكفالة 10 آلاف جنيه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت النيابة صرف المجنى عليه من سرايا النيابة.





وكان أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.





وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت مقطعا مصورا لطفل يقود سيارة واستوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.





وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على الطفل المتهم في واقعة التعدي على فرد شرطة مرور .





وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل، على فرد شرطة مرور، وذلك خلال بيان اصدره، بعد أن رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر، لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة.





وأساء الطفل إلى فرد شرطة المرور، وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام؛ أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.