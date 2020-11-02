AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاصيل اجتماع أحمد أبو الغيط ورئيس البرلمان العربي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:44 م
جانب من اجتماع االيوم
جانب من اجتماع االيوم بين أبو الغيط والعسومي
Advertisements
ميس رضا
عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعًا تشاوريًا مع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول قضايا العمل العربي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع في العالم العربي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بداية الاجتماع على ثقته في اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان العربي بمسؤولياتها خاصةً في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي للارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الأمة العربية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة العربية والبرلمان العربي ودفعه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خدمةً لقضايا الأمة العربية.

من جانبه أطلع رئيس البرلمان العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الاجتماع على رؤية البرلمان العربي وخطط عمله وتحركاته المستقبلية من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة بشأن أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي، خصوصًا القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، ودعم الحلول السياسية للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي خدمةً للمواطن العربي ودعمًا للعمل العربي المشترك والقضايا العربية الهامة والاستراتيجية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع بداية رئاسته للبرلمان العربي.. العسومي يقدم تعهدات مهمة للمنطقة

برقية تهنئة من ملك البحرين إلى العسومي لاختياره رئيسا للبرلمان العربي

ترشيحاتنا

إصابة ميليتاو نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

خاص| تعرف على موقف لاعبي الرجاء الأساسيين من خوض لقاء الزمالك

دوللي شاهين تنسحب من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر

بعد اتجاه أوروبا للإغلاق الكامل.. موقف الدوريات الكبرى من الإيقاف بسبب كورونا

هل يجوز إعطاء ابني المتعثر ماديا زكاة مالي .. أمين الإفتاء يجيب

محمد رمضان يحتفل بوصوله لـ 3.5 مليار مشاهدات على قناته بـ يوتيوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

ظاهرة بركانية ودخان كثيف يخرج من باطن الأرض بـ الهنداو الجبلية في الوادي الجديد..شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة