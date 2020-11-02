تفاصيل اجتماع أحمد أبو الغيط ورئيس البرلمان العربي

عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعًا تشاوريًا مع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول قضايا العمل العربي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع في العالم العربي.





وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بداية الاجتماع على ثقته في اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان العربي بمسؤولياتها خاصةً في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي للارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الأمة العربية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة العربية والبرلمان العربي ودفعه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خدمةً لقضايا الأمة العربية.





من جانبه أطلع رئيس البرلمان العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الاجتماع على رؤية البرلمان العربي وخطط عمله وتحركاته المستقبلية من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة بشأن أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي، خصوصًا القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، ودعم الحلول السياسية للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.





وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي خدمةً للمواطن العربي ودعمًا للعمل العربي المشترك والقضايا العربية الهامة والاستراتيجية.