النيابة العامة تأمر بإيداع طفل المرور بإحدى دور الرعاية وحبس أصدقائه الـ 4

أمرت النيابة العامة، بإيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع والمعروف إعلاميا بـ "طفل المرور".





كما أمرت بحبس كل من المتهمين "يوسف محمد مصطفى على أبو عوف، عمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، رامز عصام لمعى شحاتة، مصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم في الموعد القانونى، وطلبت النيابة تحرير فيش وتشبيه، وصحيفة الحالة الجنائية لكل من المتهمين.

وقررت النيابة العامة، إيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسى الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة، على أن يُعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديمه حال طلبه مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت الموافق 7 نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد مدة الإيداع وفقًا للقانون.





وكلفت النيابة بإرسال المتهمين أحمد أبو المجد عبد الرحمن يوسف محمد مصطفى على أبو عوف، وعمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، ورامز عصام لمعى شحاتة، ومصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب، إلى مصلحة الطب الشرعى إلى المعامل المركزية لأخذ عينة دم وبول للمتهمين لبيان عما إذا كانت تلك العينات أى مواد مخدرة من عدمه.





وأمرت النيابة بطلب مذكرة من المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد والد المتهم أحمد أبو المجد عبد الرحمن ردا على ما تضمنته تحريات المباحث.