AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة العامة تأمر بإيداع طفل المرور بإحدى دور الرعاية وحبس أصدقائه الـ 4

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:22 م
طفل المرور
طفل المرور
Advertisements
محمد عبدالله

أمرت النيابة العامة، بإيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع والمعروف إعلاميا بـ "طفل المرور".


كما أمرت بحبس كل من المتهمين "يوسف محمد مصطفى على أبو عوف، عمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، رامز عصام لمعى شحاتة، مصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم في الموعد القانونى، وطلبت النيابة تحرير فيش وتشبيه، وصحيفة الحالة الجنائية لكل من المتهمين.

   

وقررت النيابة العامة، إيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسى الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة، على أن يُعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديمه حال طلبه مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت الموافق 7  نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد مدة الإيداع وفقًا للقانون.


وكلفت النيابة بإرسال المتهمين أحمد أبو المجد عبد الرحمن يوسف محمد مصطفى على أبو عوف، وعمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، ورامز عصام لمعى شحاتة، ومصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب، إلى مصلحة الطب الشرعى إلى المعامل المركزية لأخذ عينة دم وبول للمتهمين لبيان عما إذا كانت تلك العينات أى مواد مخدرة من عدمه.


وأمرت النيابة بطلب مذكرة من المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد والد المتهم أحمد أبو المجد عبد الرحمن ردا على ما تضمنته تحريات المباحث.

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش وأسلحة بيضاء بقنا

النقض: 5 سنوات سجنا لمتهم وثلاثة أعوام مع الشغل لـ6 احتجزوا أعضاء النيابة بالشرقية

ترشيحاتنا

هتك عرضها بالقوة.. تأجيل محاكمة متهمين في قضية منة عبد العزيز لـ 10 نوفمبر

مصادر بـ الأهلي: 7 لاعبين جاهزون للتضامن مع كهربا أمام لجنة الانضباط

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

بعد زواجهما.. لحظات رومانسية جمعت بين درة وهاني سعد

وزير الرياضة: القانون فوق الجميع.. ولم نجمد التوقيعات في الزمالك

كعب داير.. القصة كاملة لـ "طفل المرور" و فيديو التنمر الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رقيقة .. ريهام أيمن برفقة زوجها من عقد قران درة

بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

وفاته بعد عام.. آخر كلمات أول مصاب أوروبي بـ كورونا ووصفه للمرض