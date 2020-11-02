أحمد موسى: لدينا 22 ألف قاض في مصر ولا يمكن التشكيك في نزاهتهم بسبب واقعة فردية

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة الطفل المعتدي على رجل المرور، قائلًا "التنمر والشتائم تسببت في القبض على طفل المرور نجل القاضي مرة أخرى".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "النيابة العامة تبحث في قضية الطفل المعتدي، ولا يجب أن نعمم الواقعة على كل قضاة مصر".





وتابع أحمد موسى "الطفل قام مع زملائه ببث فيديو بالأمس، وقال فيه إحنا محدش بيحبسنا في فيديو مليء بالألفاظ السوقية".





وأكد أحمد موسى "احترام قضاة مصر الأجلاء، ولا يمكن التشكيك فيهم بسبب واقعة فردية"، مردفا "فيه ناس ليها مصلحة في هدم القضاء".





وقال أحمد موسى "لدينا 22 ألف قاضٍ في مصر، ولا يمكن التشكيك في نزاهتهم بسبب واقعة فردية".



