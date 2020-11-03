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أخبار العالم

ترامب لـ فوكس نيوز: لدي فرصة قوية للفوز برئاسة الولايات المتحدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:42 م
ترامب لـ فوكس نيوز:
ترامب لـ فوكس نيوز: لدي فرصة قوية للفوز بولاية ثانية
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دعاء أبوهشيمة
تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس نيوز، اليوم الثلاثاء، بينما يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، مؤكدا أنه يمتلك فرصة قوية للفوز برئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية.

وقال ترامب، في حديثه إلى "فوكس نيوز"، إنه متفائل بفوزه في السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه يتوقع تفوقه على منافسه، جو بايدن، في ولايات رئيسية؛ من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتائجنا جيدة في فلوريدا وأحظى بدعم الأميركيين من أصول إفريقية"، مشيرا إلى أنه حقق تقدما كبيرا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة خاصة بالمناظرة الثانية.

وتابع ترامب: "أحظى بدعم الأميركيين من أصول لاتينية".
 
وفي المرحلة الأخيرة التي سبقت 3 نوفمبر، قام ترامب بحملة بلا كلل حيث كان يعقد عدة تجمعات في نفس اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي: "حسنًا، نشعر بسعادة بالغة"، مشيرًا إلى الحشود الكبيرة التي اجتذبها في الأحداث الأخيرة في ميشيجان كعلامة إيجابية.

كما وجه الرئيس رسالة إلى الناخبين المترددين، ركز فيها على التقدم الاقتصادي الذي حققته الدولة قبل جائحة الفيروس المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي على ثقته بالفوز بولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة، قائلا: "سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى"، مضيفا: "حافظنا على العلاقة مع حلفائنا وشركائنا"

وتابع ترامب قائلا: "لقد حققت للولايات المتحدة الاستقلال في مجال الطاقة وسنبقى المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم".

وأضاف: " سيطرنا على التظاهرات والشغب في عدد من الولايات". وقال ترامب، في آخر تجمع انتخابي له، إنه سيدعم القطاع الصناعي في البلاد، مشيرا إلى أنه حقق ارقاما اقتصادية رائعة. 

وشدد ترامب على أن التصويت لمنافسه في المعركة الانتخابية، يعني ضرب قطاعي الطاقة والصناعة.

ويشهد هذا العام إقبالًا قياسيا للناخبين، حيث أدلى ما يقرب من 100 مليون شخص بأصواتهم في وقت مبكر. ومع ذلك، فمن المحتمل تماما ألا يتم الإعلان عن النتيجة بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع ليلة الثلاثاء، حيث تسمح العديد من الولايات الرئيسية في ساحة المعركة بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد والتي يستمر تسليمها خلال الأيام العديدة القادمة.

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