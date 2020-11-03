وزارة البترول: تحويل 240 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات.. فيديو

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، إنه قبل تحويل السيارة الي الغاز الطبيعي يتم فحصها وإذا كانت قابلة للتحول نقوم بتحويلها بناء علي البنود التي نعمل عليها .





وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان كفاءة الموتور والوحدات وحالة السيارة مهمين لتحويل السيارة الي الغاز الطبيعي واكد انه من يريد التقدم لتحويل السيارة يتقدم ونعمل علي هذا منذ سنة 1992 .





واوضح عبدالعزيز ، أنه حتى الان تم تحويل 330 ألف سيارة الي الغاز الطبيعي في مراكز التحويل واكد علي وجود 80 مركز تحويل واكد علي انه خلال الـ5 سنوات القادمين سنقوم بتحويل 240 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي . حتىألفألفتعمل



