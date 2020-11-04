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أخبار العالم

ترامب يتفوق على بايدن في 3 ولايات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
ترامب
ترامب
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على صالح
أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 ولايات هي: نيو هامشير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي .

وبعد فرز الأصوات ولاية إنديانا، فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في ولاية إنديانا بنسبة 72%، وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 26.1%، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020 ، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.


وتم الإدلاء بأكثر من 100 مليون صوت مبكر، وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية.. تم إرسال ما يقرب من 60 مليون من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ أربع سنوات. العديد من الحكومات المحلية غير مجهزة للتعامل مع الطوفان عبر البريد في الوقت المناسب، بما في ذلك دولة واحدة على الأقل قد تكون حاسمة.

وفقًا لاستطلاعات الرأي، بدا أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، لكن الرئيس دونالد ترامب قلص تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

ولمكافحة الوباء، سعت العشرات من الولايات التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر لتجنب الفوضى في يوم الانتخابات لأنه من المتوقع أن تؤدي قيود التباعد الاجتماعي إلى خطوط ضخمة.

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