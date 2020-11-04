بوليصة تأمين لـ بايدن .. منافس ترامب الشرس ثاني ديمقراطي يقلب أريزونا معقل الجمهوريين

لطالما كانت أريزونا معقلًا للجمهوريين، لكن تزايد عدد السكان اللاتينيين وتدفق الناخبين من المناطق الأكثر ليبرالية جعل الديمقراطيين يعتقدون أن بإمكانهم قلب الولاية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن على رأس القائمة.





فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالولاية بأكثر من 3 نقاط مئوية في عام 2016 ، لكن الديمقراطيين فازوا بأحد مقاعد مجلس الشيوخ في الولاية في عام 2018 وحصلوا على كل من ماريكوبا ومقاطعة بيما، حيث من المتوقع أن يتم الإدلاء بحوالي 75% من أصوات الانتخابات.





ولا يزال ترامب يتمتع بشعبية ملحوظة في المناطق الريفية بالولاية ، لذا فإن مفتاح السباق سيكون مدى فوزه في مقاطعات مثل بينال ويافاباي ومهافي ، بينما يتطلع بايدن إلى زيادة الإقبال في ماريكوبا وبيما.





وتمثل ولاية أريزونا بوليصة تأمين لبايدن، إنه ليس فوزًا لا بد منه للديمقراطي، ولن تؤدي الخسارة إلى هلاك ترامب، لكن أريزونا الزرقاء يمكن أن تشير إلى تغييرات أوسع للجمهوريين.





وتظهر استطلاعات الرأي أن السباق ضيق: أظهر استطلاع حديث لشبكة CNN وجود سباق ضمن هامش خطأ أخذ العينات في الاستطلاع ، مع دعم بايدن بنسبة 50٪ لترامب بنسبة 46٪.



