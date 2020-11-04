أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتسآب يطلق أهم ميزة ينتظرها المستخدمون.. وفيسبوك تبدأ تفعيل الوضع المظلم للهواتف الذكية

كشفت

الصينية، عن اعتزامها إطلاق هاتفها

، غدا الخميس، 5 نوفمبر ، حيث أعلنت عن موعد إطلاق الهاتف على موقعها الرسمى على موقع Weibo الصينى، وذلك بعد إطلاق هاتف nova 7 SE 5G Youth، مؤخرا والذى جاء

الجيل الخامس من الاتصالات 5G .

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