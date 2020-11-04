أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتسآب يطلق أهم ميزة ينتظرها المستخدمون.. وفيسبوك تبدأ تفعيل الوضع المظلم للهواتف الذكية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
مع كثرة الاختراقات والثغرات الأمنية التى تشهدها هواتف أندرويد، حيث تواجه هواتف الأندرويد مشكلة الثغرات الأمنية، وسهولة اختراقها من قبل الهاكرز وأنها أقل أمانا من هواتف الآيفون، أصبح من الضرورى المحافظة على تشفير هذه الهواتف وتأمينها لمواجهة التعرض للاختراق.
كشفت شركة هواوى الصينية، عن بيعها أكثر من 100 مليون نسخة من سلسلة هواتف Huawei Mate 40 التى تم إطلاقها منذ أيام قليلة، واستطاعت الهواتف تحقيق رقما قياسيا على موقع Jingdong لطلبات الشراء وهو أكبر موقع للتسوق الإلكترونى فى الصين.
أعلن تطبيق المراسلة الأشهر واتسآب WhatsApp، والمملوك لشركة لفيسبوك، أنه قد اقترب للغاية من إطلاق ميزة مهمة للغاية لمستخدميه الذين يصل عدد إلى أكثر من 2 مليار مستخدم، وهى ميزة ستمكنهم من السيطرة على مساحة هواتفهم.
فى واحدة من المفاجئات التى تشهدها الفيديوهات على موقع يوتيوب، أصبحت أغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark "بيبى شارك"، أكثر فيديو فى العالم تم مشاهدته على يوتيوب، حيث حقق الفيديو رقما قياسيا ب 7.043 مليار مشاهدة على الموقع.
تعد فترة بدء تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19، من أكثر الفترات تغييرا بالنسبة للحياة الاجتماعية على كل المستويات وبالنسبة لكل الفئات العمرية ، خاصة الطلبة، الذين اضطروا إلى تلقى الدروس والمحاضرات عبر الكثير من تطبيقات الفيديو ، والتواصل مع مدرسيهم من خلالها، إلا أن ظهر تطبيق Brainly .
كشفت شركة هواوى الصينية، عن اعتزامها إطلاق هاتفها nova 8 SE، غدا الخميس، 5 نوفمبر ، حيث أعلنت عن موعد إطلاق الهاتف على موقعها الرسمى على موقع Weibo الصينى، وذلك بعد إطلاق هاتف nova 7 SE 5G Youth، مؤخرا والذى جاء بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .
تختبر حاليًا منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك الوضع المظلم أو الداكن لجميع الهواتف الذكية ، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو من هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS.