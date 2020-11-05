كيف تحدد الزيت المناسب لسيارتك؟



وعلى سبيل المثال أنه في حال استخدان زيوت معدنية لزوجتها ثقيلة لمسافات كبيرة ويؤدي ذلك إلى توسيع خلوصات المحرك و، وإذا تم استخدام زيت تخليقي بلزوجة اخف بعد ذلك فهذا يؤدي إلى ظهور مشاكل في المحرك مثل ارتفاع صوته او حدوث نقص واضح مستوى الزيت مع خروج دخان فاتح بشكل مستمر من شكمان السيارة ، مؤكدة ان كل هذه الامور تأتي بالإضافة إلى أخذ توصيات الشركة المصنعة للسيارة بعين الاعتبار، كما أن اختلاف نوع زيت محرك السيارة يختلف باختلاف المواد المضافة، وهي ما تجعل الزيوت المختلفة تعطي مستوى لزوجة وأداء مختلف للمحرك، والخلاصة من ذلك إن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك، وايضًا النظر على المواد المضافة إلى الزيت.





أكدت إحدى شركات زيوت السيارات أنه يجب معرفة المسافة المقطوعة بالسيارات بالإضافة إلى الزيت المستخدم سابقا ، وذلك لتحديد الزيت المناسب للمحرك الخاص بالسيارة.وقالت الشركة إن معرفة المسافة المقطوعة ، والزيت المستخدم سابقا في السيارة أمور مهمة للغاية لانها تساهم بدور أساسي في تحديد الزيت المناسب بصورة أكبر للحالة التي أصبح المحرك عليها.