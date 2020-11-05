بفستان قصير.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بإطلالتها





وظهرت ريهام عبد الغفور بفستان قصير باللون الكحلي ومطعم بمجموعة من النقشات الجذابة، وارتدت فوقه كارديجان باللون البينك لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعية، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة ووضعت قبعة باللون البيج لتتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة طويلة حول الرقبة.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.