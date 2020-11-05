برأسمال 200 مليون فرنك.. قناة السويس تحيي الذكري الـ 162 لاكتتاب أسهم الشركة العالمية





وقالت هيئة قناة السويس، عبر بيان، إنه في مثل هذ اليوم 5 نوفمبر 1858 تم طرح أسهم الشركة العالمية لقناة السويس للاكتتاب العام، برأس مال 200 مليون فرنك بما يساوي 8 ملايين جنيه آنذاك، موزعًا على 400 ألف سهم، وبقيمة 500 فرنك للسهم الواحد.





وأوضحت، أنه ظل باب بقاء الاكتتاب مفتوحا طوال 25 يوما حتى إغلاقه في 30 نوفمبر، وأسفرت نتائج الاكتتاب عن شراء مصر 85 ألفا و506 أسهم، علاوة على ما اشترته كجزء من الدولة العثمانية آنذاك، ليبلغ إجمالي حصة مصر 44% من مجموع الأسهم المطروحة.





وكان الإقبال كبيرًا من قبل فرنسا حيث اشترت 207 آلاف و111 سهما، فيما اشترت الدولة العثمانية 96 ألفا و517 سهما، وتونس بـ 1714 سهما، وسويسرا بـ460 سهما.



