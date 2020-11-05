آسر ياسين يعلق على مسلسل ما وراء الطبيعة

علق الفنان آسر ياسين على أول حلقة من مسلسل ما وراء الطبيعه الذي يعرض على منصه نتفليكس.





وكتب آسر ياسين عبر حسابه بإنستجرام قائلا "‏لسة متفرج علي أول حلقة من ‎#ما_وراء_الطبيعة واتبسطت جدًا اني شفت ‎#رفعت_إسماعيل لحم ودم..مبروك".





أعلنت شركة نتفليكس، الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن إطلاق مسلسل " ما وراء الطبيعة " والذي يعرض فقط على نتفليكس. بدءًا من اليوم (الخميس) ٥ نوفمبر وبعد طول إنتظار، سيتمكن المشاهدون من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة يعود إلى الحياة ومرافقة د. رفعت إسماعيل - الشخصية المفضلة لدى الكثيرين- خلال رحلة الشك التي يمر بها و يشاركونه مغامراته في عالم ما وراء الطبيعة.









سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.















