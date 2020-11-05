محمد الحلو يبدع في مهرجان الموسيقى العربية | شاهد

اقيم مساء اليوم الخميس حفل فني على مسرح دار أوبرا الاسكندرية للفنان الكبير محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي، في ليلة فنية ساحرة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩.





وشدا الحلو خلالها بباقة من روائع التراث إضافة الى أغانيه منها الفن..لأ مش انا اللي ابكى.. ليالي الحلمية.. زيزينيا .. ولا كنت يوم انكسر.. يا حبيبى .. عراف.





أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية يشهد حفل توزيع جهاز 110 عرائس من غير القادرين





وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الاوبرا الفنان حسام حسنى والفنانة صابرين النجيلي باقة من أغاني زمن الفن الجميل منها، وعلى حسب وداد.. طاير يا هوى .. هوا يا هوا.. اسمعوني.





ثم التقى جمهور الاسكندرية مع فاصل متميز على الة الكمان للفنان اللبناني جهاد عقل، وقدم باقة متميزة من الالحان بأنامله الذهبية على الة الكمان والتي لاقت اعجاب واستحسان الجمهور و استقبلوها بالتصفيق الحار.





وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ ٢٩ في تمام الثامنة من مساء غدا بحفل فنى للفنان أحمد سعد ونجوم فرقة أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.