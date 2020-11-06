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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-11-2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:41 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 6-11- 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 11  جنيها
البصل 5  جنيهات
البطاطس 6 جنيهات
الملوخية 5 جنيهات

الكوسة 10  جنيهات 
الباذنجان 6 جنيهات 
الخيار 6 جنيهات 
الجزر 6  جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الموز 10 جنيهات 
الجوافة 7 جنيها
الرمان 10جنيها
البلح 8 جنيها 

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة ، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق ، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كافة الجهات على هدف واحد ، وهو المصلحة العامة.

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