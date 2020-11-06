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أخبار البلد

مايا مرسى تدعو جموع المصريات للمشاركة فى انتخابات النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن و جميع أفراد أسرهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، و ممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن ، معربة عن فخرها وإمتنانها إلى السيدات الاتي تصدرن المشهد الإنتخابي في جميع محافظات المرحلة الأولى وفي كل اللجان الانتخابية بشكل ملحوظ.

      وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية اثبتت من خلال مشاركتها السياسية في جميع الإستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالي ومدى تفانيها  في حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل  في جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة في الانتخابات يأتى اعمالًا  للحق الذي كفله لها الدستور المصري.

     وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة في هذا العرس الديموقراطي ،  مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها في صفوف طويله أمام اللجان الإنتخابيه هى  رسالة للعالم  أجمع  تؤكد فيها مدى الوعى والادراك وحجم المسئوليه التى تتمتع بها المرأة المصرية،.

   ودعت الدكتورة مايا مرسي السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة في الادلاء بأصواتهن وإنتخاب من يرونه الأجدر والأكفاء  لتمثيلهن في البرلمان وأعتبار اصواتهن أمانه،مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت علي مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق. 

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر الجاري فى دوائر ١٣ محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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