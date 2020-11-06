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رياضة

48 ساعة راحة للاعبي سيراميكا كليوباترا من التدريبات..وتأجيل معسكر الفريق بالإسكندرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:50 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الأحد المقبل على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وأبلغ الجهاز الإداري اللاعبين بقرار الإجازة يومي الجمعة والسبت، على أن تستأنف التدريبات عصر الأحد، بعد أن تقرر تأجيل معسكر الفريق المغلق المزمع إقامته في الإسكندرية، إلى موعد أخر سيتم تحديده لاحقا.

وكان الفريق خاض أولى مبارياته الودية مساء أمس أمام بورتو السويس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، قبل موعدها الأصلي بعشر دقائق، وذلك بسبب تعرض لاعب بورتو لإصابة قوية عبارة عن خلع في الكتف.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا،ااختار استاد السويس الجديد ليكون الملعب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لا سيما وأن الفريق كان يخوض مباريات دوري الدرجة الثانية على نفس الملعب.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد صعد رسميا إلى الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه بعد أن خطف تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهرة، عن مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، عن جدارة واستحقاق، حيث تصدر جدول الترتيب من الأسبوع الأول إلى الأخير.

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