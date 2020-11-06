بالدولار.. سعر باهظ لإطلالة نوال الزغبي الأخيرة

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".









أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور