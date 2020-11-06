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مرأة

بالدولار.. سعر باهظ لإطلالة نوال الزغبي الأخيرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور الفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها .


وظهرت نوال الزغبى فى الصورة بفستان طويل وأنيق باللون الاخضر الفاتح وبلغ سعر ه 7490 دولار .

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور
بالدولار.. سعر باهظ لإطلالة نوال الزغبي الأخيرة

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