أخبار التوك شو.. حقيقة توصل ألمانيا إلى علاج لفيروس كورونا.. وحكم الاحتفال بعيد الحب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن جميع دول العالم تعمل علي إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد بما فيهم مصر، مشيرا إلى أن الألمان قطعوا شوطا كبيرا جدا في ذلك الأمر.





حل الفنان محمود عبد المغني، رفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.





وقال عبد المغني، إنه ظل في المنزل برفقة أسرته خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يطبخ بنفسه، ليقاطعه نجله على الهواء:" ماما بتطبخ أحسن لكن أفضل شئ يقدمه أبي هو المحشي".





قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إن المجتمع المصرى تعارف على بعض الأيام للاحتفال ببعض المناسبات، مثل يوم "الأم، المولد النبوي، شم النسيم".





قال الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا تحاول دائما كسر الوساطة فى حل أزمة سد النهضة، متابعا بقوله: "منطق الجانب المصرى معقول حتى الآن، وأتصور أن تكون الخطوة التالية فى الأزمة هى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن للأسف الشديد".





عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقطع فيديو لسيدة تقطع جواز السفر المصري الخاص بها وتلقي بالبطاقة الشخصية على الارض وتضع قدمها عليها.





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.





قال الكاتب والمحلل السياسي عمرو جوهر، إنه خلال الساعات الأخيرة حدث تغير كبير من خلال تقدم ملحوظ للمرشح جو بايدن في ولاية جورجيا وفي ولاية بنسلفانيا، حيث صوت 65% من الشعب الأمريكي بواسطة البريد وهو الأمر الذى عطل عملية فرز الأصوات.



