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اقتصاد

تأخر فتح لجنة مدرسة مصطفى كامل 10 دقائق.. وإقبال ملحوظ للناخبين في انتخابات النواب بمدينة 15 مايو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
الانتخابات بمدينة
الانتخابات بمدينة 15 مايو
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محمد يحيي - حسام الفقي
انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة جنوب ووسط الدلتا بالقاهرة بمدينة 15 مايو، صباح اليوم السبت، وفتحت لجنة مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي أبوابها، وسط إقبال ملحوظ للناخبين، متأخرة بتوقيت اقترب من 10 دقائق إضافية عن ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة من صباح العملية الانتخابية.

وتوافد الناخبون من كبار السن في اللحظات الأولى لبدء السباق الانتخابي، وتركزت قوات الأمن الشرطة المدنية أمام المقر الانتخابي، وارتدى أفراد الطاقم الأمني الكمامات، والتزم الناخبون بارتداء الأقنعة الواقية باعتبارها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

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وتضم منطقة  15 مايو الانتخابية لجان مدرسة "مصطفي كامل المشتركة، علي مبارك، سعد زغلول الثانوية بنات، الشهيد مصطفي نصار، أحمد زويل التجريبية، عبدالمنعم رياض، 15 مايو المشتركة، وتتبع دائرة جنوب ووسط القاهرة مدن "15 مايو، حلوان، التبين، المعصرة".

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت ثلاثة أيام سابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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