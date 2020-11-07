فواجع كورونا.. بعد شهور من الإغلاق أب ينسى بناته وأسمائهن

لم يجن العالم والشعوب من فيروس كورونا سوى الألم والخوف والحزن، سواء لفقدان أحبائهم، أو لإصابتهم بالفيروس، أو لبعدهم عن أقرب الناس إليهم بسبب الإغلاق المفروض، كما حدث مع عائلة تسببت كورونا في نسيانه لأبنائه.





كشفت عائلة مكلومة أن والدها لم يعد يستطيع التعرف عليها بعد أن أمضى ستة أشهر في دار رعاية خلال أول إغلاق لفيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كان الأب الذي يدعى "بيتر أونيل" يتطلع ذات مرة إلى زيارات بناته له في دار الرعاية، ولكنه لم يعد يعرف أن "أوليفيا" ذات الـ 25 عامًا ، و"هولي" ذات الـ 18 عامًا، هما بناته.





لم تتمكن أوليفيا من رؤية والدها طوال فترة الإغلاق المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا، وعندما استطاعت عقد زيارة لوالدها، فوجئت بالتغيير المفجع في "بيتر" 75 عامًا، قالت أوليفيا " لقد تم الترحيب بنا بشخص مختلف تمامًا عما كان والدي قبل الإغلاق".





وأضافت:"كان حزينًا محاولًا الخروج ، يحدق في الفراغ نصف الوقت، لم يكن يعرف من نحن..عزلة عنا سرَّعت حالته كثيرًا فشعرنا بالدمار"، وأكملت:"قبل الإغلاق ، كان يعرفني وأسماء أختي بنسبة 100 في المائة ، وكان بإمكانه أن يفرقنا تمامًا. الآن هو تلاشى جدا.. يبدو أنه يتعرف علينا لكنه لا يعرف أننا بناته".



