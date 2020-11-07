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محافظات

مجلس النواب 2020.. إقبال من الشباب على لجان الانتخابات في دار السلام.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:17 م
لجان الانتخابات
لجان الانتخابات
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أحمد زهران - أسامة علي
شهدت اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020، اليوم إقبالا من الشباب للإدلاء بأصواتهم بدار السلام في القاهرة.

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
مجلس النواب 2020.. إقبال من الشباب على لجان الانتخابات في دار السلام.. شاهد
مجلس النواب 2020.. إقبال من الشباب على لجان الانتخابات في دار السلام.. شاهد
مجلس النواب 2020.. إقبال من الشباب على لجان الانتخابات في دار السلام.. شاهد
مجلس النواب 2020.. إقبال من الشباب على لجان الانتخابات في دار السلام.. شاهد

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