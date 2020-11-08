وزير الخارجية: مصر وفرنسا تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن القاهرة وباريس تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، مشيرا إلى التواصل المستمر على مستوى القيادات بين مصر وفرنسا لدعم التعاون المشترك.
وأضاف سامح شكرى ،في كلمته اليوم أننا نسعى للتعاون فى كثير من القضايا الإقليمية والدولية ونعمل على تعزيز تلك العلاقة والارتقاء بها لخدمة مصالح الدولتين .
وأشار إلى أننا نتناول كافة أوجه التعامل المشترك بين مصر وفرنسا،وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الليبية ، منوهًا إلى ان ابرز ما تناوله الاجتماع هو القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، وتم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية بين الدولتين .
وأوضح "شكري" أن الاجتماع تناول الحديث عن توترات شرق المتوسط ، في دولة ليبيا ، ووفقا لقواعد القانون الدولي ، وكذلك سوريا واليمن والعراق .